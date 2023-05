Krumbach

Die letzten Vorbereitungen für die Freibadsaison in Krumbach laufen

Plus Mitte Mai beginnt die Freibadsaison in Krumbach. Werkleiter Martin Strobel erklärt, warum der Start nicht schon früher war und was für die Zukunft auf dem Plan steht.

Nach einem verregneten und eher kühlen Frühjahr sehnen sich Schwimmfreunde nach einem sonnenreichen Mai. Es sind nur noch wenige Tage, dann beginnt in Krumbach die Freibadsaison. Am Montag, 15. Mai, wird das Bad erstmals für die Öffentlichkeit aufgesperrt. Der Kartenvorverkauf startet bereits am Montag, 8. Mai, bis Freitag täglich von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr an der Kasse des Freibads. Werkleiter Martin Strobel erklärt, wie die Vorbereitungen laufen, was für die kommenden Jahre geplant ist und warum das Bad heuer erst relativ spät öffnen kann.

Unsere Redaktion konnte kürzlich vorab einen Blick ins Bad werfen. Derzeit wird auf dem 35.000 Quadratmeter großen Areal buchstäblich mit Hochdruck gearbeitet: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinigen Geländer, Wege und Bänke. Andere schneiden Pflanzen und Büsche, mähen die Liegewiese und richten die Spiel- und Sportplätze her. Techniker überprüfen die Filter- und Pumpenanlagen. Nur noch wenige Handgriffe müssten gemacht werden, das Freibad sei ohne Schäden aus dem Winterschlaf erwacht, sagt Strobel.

