Die Fußball-WM nicht zu gucken ist schwerer als gedacht

Plus Viele Fußballfans, einschließlich unseres Autors, schauen bei der Weltmeisterschaft in Katar bisher kein einziges Spiel, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist schwerer als gedacht.

Die Fußballtrikots im Schrank kann ich gar nicht mehr zählen, dass ich bisher knapp 400 Spiele in über 80 Stadien vor Ort gesehen habe, weiß ich auch nur dank einer Handy-App. Woche für Woche leide ich mit meinem Lieblingsverein – ich komme aus Hamburg – und die Sportschau am Samstagabend ist fester Bestandteil eines jeden Wochenendes. Ich lebe, ich atme, ich bin Fußball.