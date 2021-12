Ein Bodenkeim ist im Krumbacher Trinkwasser

Plus Das Trinkwasser in Krumbach muss seit einigen Wochen abgekocht werden, die Ursache dafür sind coliforme Keime. Um welchen Keim es sich handelt, hat man jetzt rausgefunden.

In Krumbach gilt westlich der Bahnlinie weiter das Wasser-Abkochgebot. An drei verschiedenen Teststellen im Wassernetz habe man jeweils einen Keim gefunden, sagt Bürgermeister Hubert Fischer. „Die Anzahl ist sehr niedrig, aber sie muss bei null liegen.“ Den Keim kann man dank mehrerer Wasserproben jetzt auch benennen, nachdem man zunächst nur wusste, dass es sich um coliforme Keime handelt.