Er hat die Anfänge der Krumbacher Berufsfachschule für Musik geprägt

Emil Wendler, Gründungsdirektor der Berufsfachschule, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Welche Akzente er in den 1980er-Jahren gesetzt hat.

Die Berufsfachschule für Musik Krumbach trauert um ihren Gründungsdirektor Emil Wendler, der vor Kurzem im Alter von 88 Jahren verstorben ist. 1935 in Erlangen geboren, studierte Wendler in Bayreuth und München Kirchenmusik, Orgel und Dirigieren. 1961 bis 1983 wirkte er als Kirchenmusikdirektor an St. Mang in Kempten.

Als Anfang der 1980er-Jahre in Bayern der neuartige Schultypus "Berufsfachschule für Musik‘" gegründet und in jedem Regierungsbezirk eingerichtet wurde, übernahm Emil Wendler die Direktorenstelle im schwäbischen Krumbach, baute die Ausbildungsstrukturen an der BFSM, die zunächst vom Landkreis Günzburg, später vom Bezirk Schwaben getragen wurde, mit großem persönlichem Einsatz auf. Er bekleidete das Amt von 1983 bis zu seinem Ruhestand 1996, heißt es in der Mitteilung der Berufsfachschule.

Er verstand es, seine reichhaltige künstlerische Erfahrung als Kirchenmusiker, Organist und Dirigent mit pädagogischem Impetus, administrativer Kompetenz, geschickter Vernetzung und engagierter Fürsorge für sein damals noch junges Kollegium und die Schülerschaft zu vereinen. Künstlerisch setzte er Maßstäbe: Fast jährlich brachte er mit dem großen Chor der BFSM in Kooperation mit Orchestern bedeutende Werke der Musikgeschichte wie Bachs Weihnachtsoratorium, Matthäus- und Johannespassion, Händels Messias, Verdis Requiem, Mendelssohns Elias u.v.a. zur Aufführung und erreichte damit ein überregionales Ansehen der BFSM.

Wendler hat in Krumbach ein "pulsierendes Institut" geschaffen

Mit dem unter Wendler erreichten hohen pädagogischen Format entwickelte sich das Institut zu einer unverzichtbaren Größe im Spektrum der musikalischen Ausbildungsoptionen in Schwaben. 1996 sprach Bezirkstagspräsident Dr. Georg Simnacher anlässlich seiner Verabschiedung: „Emil Wendler hat als Mann der ersten Stunde mit enormem persönlichem Einsatz ein lebendiges und pulsierendes Institut geschaffen, welches eine zentrale Funktion für ganz Schwaben hat.“ Inzwischen hat die BFSM ihren 40. Geburtstag mit einer Konzert-Festwoche im vergangenen Mai feiern können. (AZ)