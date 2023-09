Es ist wieder Schwäbischer Trachtenmarkt in Krumbach

Zwei Geburtstagskinder laden ein: Seit 140 Jahren gibt es die Trachtenbewegung und der Bezirkschwaben ist 70 Jahre alt. Was geboten ist in Krumbach.

Am Wochenende 7. und 8. Oktober laden der Bezirk Schwaben und der Altbayrisch-Schwäbische Gauverband jeweils von 11 bis 17 Uhr zum beliebten Schwäbischen Trachtenmarkt ein. Die Veranstaltung im Krumbacher Pfarrheim St. Michael steht dieses Jahr ganz im Zeichen zweier Jubiläen „140 Jahre Trachtenbewegung in Bayern“ und „70 Jahre Bezirk Schwaben“.

Am Pfingstmontag 1883, vor nunmehr 140 Jahren, gründete der Lehrer Josef Vogl in Bayrischzell den ersten Trachtenverein. Seitdem gab es tiefgreifende Veränderungen in allen Bereichen des Lebens. Auch die Trachten sind mit der Zeit gegangen, der Blick auf sie ist facettenreicher geworden. Sie stehen heute für Langlebigkeit und den Erhalt handwerklichen Fachwissens.

Eine Modenschau vielfältiger schwäbischer Trachten in Krumbach

Neben dem 140-jährigen Bestehen der Trachtenbewegung in Bayern gibt es ein weiteres Jubiläum in diesem Jahr. Der Bezirk Schwaben wird 70 Jahre. Der Geburtstag geht zurück auf die die Festlegung der Bezirksordnung in Bayern im Jahr 1953. Das Doppel-Jubiläum will natürlich gefeiert werden und daher wird beim diesjährigen Trachtenmarkt nicht nur flaniert, gekauft und gestöbert, sondern auch musiziert, getanzt und gestaunt. Die Trachtenkultur-Beratung und der Altbayrisch-Schwäbische Gauverband präsentieren an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr in einer Modenschau die Vielfalt der Trachten im heutigen Schwaben.

Wer hier Inspiration gefunden hat, kann sich auf dem Trachtenmarkt anschließend mit allem eindecken, was das Herz begehrt: Stoffe, Kurzwaren, Schnittmuster, Bücher, Accessoires und auch fertige Trachten. Fachlich fundierte Beratung gibt es kostenlos an den Ständen der Trachtenkultur-Beratung und der Beratungsstelle für Volksmusik.

Ein besonderes Anliegen ist dem Bezirk Schwaben die allgemeine Zugänglichkeit der Veranstaltung. Der Eintritt ist daher kostenlos und die barrierearme Location hat sich bereits letztes Jahr bewährt. „So können möglichst viele Besucherinnen und Besucher kommen,“ sagt Trachtenberaterin Monika Hoede.

Lesen Sie dazu auch

Weitere Veranstaltungen der Trachtenkultur-Beratung sind im Internet unter https://trachten.bezirk-schaben.de zu finden. (AZ)