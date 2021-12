Fahranfängerin prallt mit Auto gegen Schild in Krumbach

Eine 19-Jährige ist in Krumbach gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Warum die junge Frau mit ihrem Wagen von der Straße abkam, ist noch unklar.

Von einem nächtlichen Verkehrsunfall in Krumbach berichtet die Polizei. Demnach war eine 19-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Raunauer Straße in Krumbach unterwegs.

Aus laut Polizei bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. (AZ)