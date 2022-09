Geparktes Auto beim Ärztehaus beschädigt

Ein geparktes Auto wird gleich an mehreren Stellen beschädigt, der Schadensverursacher verlässt aber den Unfallort. Die Polizei ist noch auf der Suche nach ihm.

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte zwischen 8.30 und 9 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz am Gesundheitsweg beim Ärztehaus in Krumbach beschädigt. Am Kotflügel und der Stoßstange sei laut Polizei ein Schaden von ungefähr 3000 Euro entstanden. Der Verursacher verließ den Unfallort ohne eine Notiz oder sonstiges zu hinterlassen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08282/905-0 um sachdienliche Hinweise. (AZ)