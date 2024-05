Grenzenlose "Phantasie" mit funkelnden Kinderaugen

Die Krumbacher "Schule der Phantasie" feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Welche Höhepunkte es im Heimatmuseum gab.

Seit zwei Jahrzehnten fördert die "Schule der Phantasie" die Kreativität der Kinder im Landkreis Günzburg. Zum Jubiläum hatte das Mittelschwäbische Heimatmuseum in Krumbach ein volles Haus. Die Kursleiterinnen hatten ein buntes Programm vorbereitet.

Bei der Station Farben-Zauber konnten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern Farbe in Bewegung erleben. Ein Farbspektakel ergab sich durch die Drehbewegung wie von Zauberhand. Bei der Station Farben-Netzwerk gestalteten die Kinder mit verschiedenen Materialen wie zum Beispiel Wolle, Tüchern und Federn in der Vertikalen. So entwickelte sich ein originelles Prisma. Auf eine Entdeckungsreise begaben sich die Besucher bei der Farb-Wanderung. Hier hatten die Kinder die Gelegenheit mit ihrem kreativen Blick ihre Umwelt zu sehen.

Auch eine Postkarte konnte gestaltet werden

Mit Straßenmalkreiden wurden Elemente hinzugefügt, sodass etwas Neues entstand. Bei der bildnerisch-ästhetischen Elementarerziehung wird die Kreativität als Fähigkeit verstanden, neue Denkinhalte hervorzubringen. In der vierten Station gab es für die Kinder die Gelegenheit eine Postkarte zu gestalten mit der Anregung „Phantasie ist….“ . Hierbei konnten die die kleinen und großen Künstlerinnen und Künstler ihrer Kreativität ebenso freien Lauf lassen wie bei der Gestaltung einer Fahne. Die beachtliche Fläche der Fahne bemalten die über 40 teilnehmenden Kinder. Der Höhepunkt der Feier war, als die Fahne von den Kreativen vom Boden gehoben und zum Fahnenmast getragen und mit großer Freude aller Beteiligten gehisst wurde.

Eine besondere Würdigung erfuhr das Team der "Schule der Phantasie" als aus dem Bayerischen Landtag ein Brief ankam. Hierin wurde ein Dank für das Engagement ausgesprochen. Darüber freuten sich die Kursleiter sehr. Ein besonderer Tag, das 20–jährige Bestehen der "Schule der Phantasie", mit funkelnden Kinderaugen, die Ausdruck grenzenloser Phantasie sind. Unterstützt durch Eltern und Großeltern, die den Weg zum Erhalt der Kreativität der Kinder begleiten.