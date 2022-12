Honig der Krumbacher Imker gehört zu den besten in Bayern

Der Imkerverein Krumbach wird beim Bayerischen Honigfest in Mittelfranken ausgezeichnet. Im Jahr 2023 wird es in Krumbach einen besonderen Höhepunkt geben.

Beim Bayerischen Honigfest werden jedes Jahr die besten Honige aus Bayern geprüft und ausgezeichnet. Dieses Jahr standen in Triesdorf-Weidenbach in Mittelfranken im Wettstreit um Bayerns besten Honig über 260 Honige zur Auswahl. Dabei erhielt der Imkerverein Krumbach zum einen den Pokal für die meisten Teilnehmer je Imkerverein und zum anderen einen Pokal für die in der Summe beste Qualität der prämierten Honige. Zudem wird der Imkerverein Krumbach im November 2023 das Bayerische Honigfest organisieren.

Die Bayerische Honigkönigin Viktoria I. und die Bayerische Honigprinzessin Linda überreichten dem Vereinsvorstand des Imkervereins Krumbach, Johann Biberacher, die beiden Pokale. Sein Dank geht auch an die Vereinsmitglieder, die sich so zahlreich mit großem Erfolg beteiligten.

Die regionale Herkunft spielt eine große Rolle

Die Preisvergabe an die einzelnen Imker moderierte der Honigobmann Stefan Ammon gewohnt stimmungsvoll und kurzweilig. Christian Maushart (zweimal) und Bernhard Hampp konnten mit ihren zur Prämierung eingereichten Honige die höchste Auszeichnung Gold 1a erreichen. Die weiteren Teilnehmer erhielten für ihre Honige sehr gute Prämierungen in Gold, Silber und Bronze. Alle ausgezeichneten Honige bestechen durch ihre Qualität, ihren Geschmack und die regionale Herkunft.

Das Rezept für Honigplätzchen 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten (für 20 bis 30 Stück): 200 g Mehl, 50 g Haselnüsse, 1 Ei, 125 g Butter, 2 EL Honig,Vanillezucker, 1 Prise Salz

Zubereitung: Alle Zutaten zu einem Teig verkneten und im Kühlschrank eine halbe Stunde ruhen lassen. Anschließend den Teig ausrollen und mit beliebigen Förmchen ausstechen. Bei 160 Grad Celsius etwa 12 bis 15 Minuten bei Unter-/Oberhitze goldgelb backen.

Zubereitungszeit: 20 Minuten, Ruhezeit: 30 Minuten, Backzeit: 12 bis 15 Minuten

Der Imkerverein Krumbach erhielt schließlich die ehrenvolle Aufgabe, am 5. November 2023 in Krumbach das Bayerische Honigfest durchzuführen. Dabei laufen schon jetzt die Vorbereitungen an und der Vereinsvorstand hofft auf eine zahlreiche aktive Mitarbeit der Vereinsmitglieder. (AZ)