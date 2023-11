Krumbach

vor 32 Min.

Im Stückwerk Krumbach geht es ums "schönere Streiten"

Plus Dr. Christian Boeser spricht im Stückwerk in Krumbach über Populismus, Fake News, Stammtischparolen - und den demokratischen Umgang damit.

Von Marc Hettich Artikel anhören Shape

„Streitet euch!“ Mit dieser Aufforderung war Dr. Christian Boeser auf Einladung des Lokal-Forum e.V.s im Stückwerk in Krumbach zu Gast. Der Leiter des Netzwerkes Politische Bildung Bayern ging in seinem Vortrag auf den demokratischen Umgang mit Fake News, Populismus und Stammtischparolen ein. Unter den Zuhörern waren neben Vereinsmitgliedern und anderen politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern auch einige Schüler der Politik-AG des Simpert-Kraemer-Gymnasiums - insgesamt lauschten über 40 Zuhörer aufmerksam den Ausführungen des Referenten. „Das sind mehr Besucher als bei mancher Veranstaltung in München“, freute sich Christian Boeser.

Aber warum wünscht sich der sehr besonnen wirkende Augsburger mehr Streit? In knapp zwei Stunden führt er aus, was er unter einer demokratischen Streitkultur versteht: „Wir brauchen mehr Begegnungen zwischen Menschen aus verschiedenen Milieus“, fordert er. Wichtig sei dabei, dass der Austausch mit einer gewissen Offenheit für die andere Perspektive stattfände. „Ich möchte diese engstirnigen Menschen austricksen, damit sie die Wahrheit erkennen“, zitiert der akademische Oberrat am Lehrstuhl für Pädagogik an der Uni Augsburg einen häufigen Anspruch bei seinen Workshops. Diese Erwartung durchkreuzt er jedoch immer wieder: „Populisten sind immer nur die anderen.“ Christian Boeser plädiert für eine offene Debatte: „Es ist gut, in eine Diskussion mit der Haltung zu gehen, dass der andere vielleicht recht haben könnte.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen