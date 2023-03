In der Krumbacher Bahnhofstraße wird ein E-Scooter entwendet

Ein ungesicherter E-Scooter wurde in Krumbach gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Mittwoch in Krumbach einen E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug stand laut Polizei ungesichert in einem Hofraum in der Bahnhofstraße. Die Krumbacher Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 08282/905-0. (AZ)