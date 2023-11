In Krumbach gibt es ein regelrechtes Feuerwerk der Kunst

Plus Bei der Krumbacher Kunstnacht wird an 15 Stationen die große Vielfalt der heimischen Kunst erlebbar. Welche Höhepunkte die Künstlerinnen und Künstler präsentieren.

Von der Malerei bis hin zur Musik: In der Krumbacher Kunstnacht wurde einmal mehr sichtbar, welche Vielfalt die heimische Kunstszene mittlerweile entwickelt hat. Die Kunstnacht ist in Krumbach eine kulturelle Institution.

Eröffnet wurde sie im Mittelschwäbischen Heimatmuseum. Museumsleiterin Anita Roth sprach von einem "großen, umfangreichen Programm". Sponsorin Birgit Dreier (Büro Dreierarchitektur GmbH) würdigte die Arbeit von Anita Roth, die die Kunstnacht in langer Vorarbeit organisiert hat. Sie dankte auch allen, die für die Künstlerinnen und Künstler Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.