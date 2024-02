In Krumbach wird ein Pkw beschädigt

Auf einem Parkplatz in Krumbach wird das Kennzeichen eines Pkws entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 19.20 Uhr wurde in Krumbach der Pkw einer Frau beschädigt. Sie hatte ihren schwarzen Peugeot auf der Parkfläche einer Firma in der Ulmer Straße abgestellt. Als sie nach der Arbeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieser von einem unbekannten Täter beschädigt worden war. Der Frontscheibenwischer wurde verbogen und die Motorhaube sowie die Fahrertüre zerkratzt. Außerdem wurde der Kennzeichenhalter aus der Verankerung gerissen und das vordere Kennzeichen entwendet, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 2000 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)