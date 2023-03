Kontinuität an der Spitze der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Isolde Bürgel erhält das Große Ehrenzeichen der Landsmannschaft. Bei der jüngsten Generalversammlung gelingt der Neustart nach der Corona-Pause.

Ganz im Zeichen von Neuwahlen und von Ehrungen stand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Ortsgruppe Krumbach im Gasthof Munding. Nach mehrjähriger Corona-Pause konnte Ortsobmann Ewald Neutatz endlich wieder die Mitglieder zur gewohnten Versammlung begrüßen.

Anschließend hielt Schriftführer Friedrich Weiß das Totengedenken, wobei er besonders an zwei hochverdiente Persönlichkeiten erinnerte, die während der Corona-Zeit starben. Es waren dies Ehrenlandsmann Professor Dr. Karl Kling, der über 60 Jahre lang ein treuer Begleiter und tatkräftiger Unterstützer der Sudetendeutschen war und Franz Buchberger, der sich mit großem Engagement und großen persönlichen Opfern um die Landsmannschaft sorgte.

Als Sudetendeutsche werden die ehemaligen deutschsprachigen Einwohner des Sudetenlandes bezeichnet. Die Bezeichnung leitet sich von dem rund 330 Kilometer langen Gebirgszug der Sudeten ab, der sich durch Böhmen, Mähren und Schlesien zieht.

Der Name "Sudetendeutsch" setzte sich im 20. Jahrhundert als Sammelbegriff für die rund drei Millionen Deutschen in der früheren Tschechoslowakei durch. Ihre Vorfahren waren im 12. und 13. Jahrhundert aus dem heutigen Bayern, aus Sachsen, Schlesien und Österreich in die Grenzgebiete Böhmens und Mährens eingewandert.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Sudetendeutschen aus ihrer Heimat vertrieben, viele fanden in Bayern ein neues Zuhause. Der Freistaat hatte dann offiziell die Schirmherrschaft für die Volksgruppe übernommen. Seitdem gelten die Sudetendeutschen als vierter Stamm Bayerns nach den Altbayern, Franken und Schwaben. (dpa)

Eingehend auf den Tag des Selbstbestimmungsrechts am 4. März erklärte Weiß, nicht nur den Sudetendeutschen sei nach dem Ersten Weltkrieg das Recht auf Selbstbestimmung verweigert worden. So kam es etwa zum sogenannten „Bevölkerungsaustausch“ zwischen Griechenland und der Türkei mit Millionen entwurzelter Menschen. Ein weiteres Beispiel ist Südtirol, das unter die Fremdherrschaft Italiens geriet.

Ewald Neutatz ist weiterhin Ortsobmann

In seiner Rückschau gab es pandemiebedingt für Ortsobmann Neutatz, außer der Eröffnung des Sudetendeutschen Museums in München und dem Sudetendeutschen Tag in Hof, nur wenig zu berichten. Auch die soziale Betreuung der Mitglieder war für Isolde Bürgel nur eingeschränkt möglich. Sie berichtete über Besuche zu hohen Geburtstagen und der Teilnahme an den leider so zahlreichen Begräbnissen. Die Kassenprüfer bestätigten eine fehlerfreie Kassenführung und entlasteten den Vorstand. Bei den Neuwahlen gab es keine Änderung. Ortsobmann ist weiterhin Ewald Neutatz, Kassenwartin Isolde Bürgel, Schriftführer Friedrich Weiß, die soziale Betreuung übernehmen Annemarie Zeisberger und Isolde Bürgel, Kassenprüfer Alfred Bürgel und Reinhold Marschall.

In seinem Grußwort sah sich Zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß in den Fußstapfen von Prof. Dr. Karl Kling und mahnte zum Zusammenhalt und zur Bewahrung der Erinnerung an die Heimat. Leider konnte nur Gertrud Simnacher die Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft persönlich in Empfang nehmen. Überraschend für die Geehrte wurde Isolde Bürgel mit dem „Großen Ehrenzeichen der SL“ (AZ)