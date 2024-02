Krippenerzieherin Birgit Rickmann wird in Krumbach verabschiedet

Hunderte Kinder hat Birgit Rickmann bei ihrer Arbeit im Kinderzentrum Krumbach in Jahrzehnten kennengelernt und liebevoll begleitet.

Als erste kommunale Einrichtung einer Kinder-Krippe im Landkreis Günzburg ging die ins städtische Kinderzentrum Krumbach integrierte "Martina-Faßrainer-Kinderkrippe" im Oktober 2006 an den Start. Maßgeblichen Anteil an der Mitgestaltung dieser „Pionierleistung Krippen Aufbau“ hatte die seit 1992 in städtischen Kindergarten-Diensten beschäftigte Erzieherin Birgit Rickmann, die dann auch als qualifizierte Krippenerzieherin zur Leiterin der neu eröffneten Kinderkrippe bestellt wurde. Zeitensprung ins Heute: Dieser Tage wurde Birgit Rickmann aus dem aktiven Erzieherinnen-Dienst im Kinder-Zentrum (KiZe) Krumbach und der angegliederten„Martina-Faßrainer-Kinder-Krippe“ der Stadt verabschiedet. Dienstherr und Bürgermeister Hubert Fischer wählte als passenden Rahmen hierzu eine Feierstunde im Krumbacher Rathaus.

Rickmann zog aus Mecklenburg-Vorpommern ins schwäbische Krumbach

Rückblick: Die aus Ueckermünde (Mecklenburg-Vorpommern) stammende Birgit Rickmann leistete die ersten Jahre ihrer Berufspraxis „in Sachen Kinderbetreuung“ als ausgebildete Krippen-Erzieherin in ihrer Geburts- und Heimatstadt Ueckermünde. Nach ihrem Wohnortwechsel und Zuzug ins schwäbische Krumbach (das ihre zweite Heimat werden sollte) erfolgte 1992 die Einstellung der Krippenerzieherin Rickmann im städtischen Kindergarten. Dann hatte sie sich der „Pionieraufgabe“ zu stellen, die erste Kinder-Krippe im gesamten Landkreis Günzburg mitzukonzipieren und aus der Planung das neue Projekt entstehen zu lassen. Im Oktober 2006 wurde sie als erste Leiterin der Krippe bestellt, um deren weiteren Aufbau und Ausbau zu begleiten und erfolgreich voranzubringen. Auch unter der dann ab dem Kindergartenjahr 2013 ernannten Krippen-Leiterin Irina Schiller war Rickmann als umsichtige Stellvertreterin der von ihr geförderten und unterstützten Team-Kollegin in die Krippenarbeit eingebunden und blieb „mit Herz und Leidenschaft eine unverzichtbare Stütze“.

Auch der Einsatz bei Planung, Aufbau und Erweiterung der städtischen Einrichtung „Kindergarten“ zum qualifizierten „Kinderzentrum“ (KiZe) Krumbach ist ein positiver Eintrag in der erfolgreichen Leistungsbilanz der von Kinderzentrum, den Kindern und Eltern hochgeschätzten Erzieherin. Daran erinnerte Bürgermeister Hubert Fischer bei der feierlichen Verabschiedung der städtischen Mitarbeiterin. Er und das Kinderzentrum-Leitungs-Team dankten Birgit Rickmann für deren Jahrzehnte hindurch bewiesenen stets liebvollen, verantwortungsbewussten, von Hilfsbereitschaft geprägten Einsatz. „Dank und Anerkennung“ wurden durch Überreichung von Urkunde und Präsent sichtbar und gleichfalls durch Gratulanten von Stadtverwaltung und seitens der Kinderzentrum-Kolleginnen herzlich zum Ausdruck gebracht.

Lesen Sie dazu auch