Krumbach

vor 17 Min.

Krumbach ist ein Eldorado für Trachtenfreunde

Plus Stoffe, Kurzwaren und Zubehör, Schnitte und Bücher sowie Musik und Tanz: Beim Schwäbischen Trachtenmarkt im Pfarrzentrum St. Michael in Krumbach ist viel geboten.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Der beliebte Schwäbische Trachtenmarkt fand am Wochenende in den Räumen des Pfarrheims St. Michael in Krumbach statt. Da die Räume barrierefrei sind und auch so viel Platz ist, war der Trachtenverein schon zum zweiten Mal vor Ort. Gemeinsam mit dem Altbayrisch-Schwäbischen Gauverband und dem Trachtenverein Krumbach wurde der Markt ausgerichtet. Für beide Vereine gab es ein Jubiläum, nämlich 140 Jahre Trachtenbewegung und 70 Jahre Bezirk Schwaben. Der Trachtenmarkt fand das erste Mal 1999 zur Einweihung des Landauer-Hauses als Sitz der Trachtenkultur-Beratung statt. Er war so erfolgreich, dass er seitdem einmal jährlich am zweiten Oktoberwochenende wiederholt wird.

Mittelschwäbische Tracht als Schuluniform

Am Wochenende waren nicht nur die Ausstellerinnen und Aussteller zu Gast, sondern es wurde auch viel getanzt und musiziert. Zwei Modeschauen machten das Fest zu etwas Besonderem. Vorgeführt wurden unter anderem schulische Mädlergewänder und Mustertrachten. Monika Hoede, die Trachtenberaterin in Krumbach trug eine schulische, mittelschwäbische Tracht aus dem 19. Jahrhundert. Auch die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher kamen zum Teil in Tracht zum Markt. In den Räumen von St. Michael ging es lebhaft her. Alle Trachteninteressierte ließen sich von der Vielfalt der Waren in ihren Bann ziehen.

