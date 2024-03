Krumbach: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

In Krumbach wird ein Auto von einem größeren Fahrzeug angefahren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Zeit von Montag, 25. März, 10 Uhr, bis Dienstag, 25. März, 11 Uhr, ereignete sich in der Mindelheimer Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Fremdschaden von rund 4000 Euro. Der dort geparkte graue VW wurde vermutlich durch ein größeres Fahrzeug, eventuell durch einen Lkw, an der hinteren Stoßstange, sowie hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt, teilte die Polizei mit. Die Polizei Krumbach ermittelt und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 08282/905-111 zu melden. (AZ)