Krumbacher Festwoche: Pfefferspray nach Streit ins Gesicht gesprüht

Längst nach Zapfenstreich der Krumbacher Festwoche kommt es nachts zu einem Streit. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr ist es zunächst zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen Besuchern der Festwoche in Krumbach gekommen. In dieser Folge bekam laut Polizeibericht ein Beteiligter Tierabwehrspray in die Augen gesprüht und musste durch den Rettungsdienst betreut werden. Gegen den Verursacher wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ansonsten verlief der Samstagabend der Krumbacher Festwoche laut Polizei ohne weitere nennenswerte Zwischenfälle. (AZ)