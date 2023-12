Krumbach

vor 47 Min.

Krumbachs Einwohnerzahl steigt weiter an

Plus Wie die Bilanz von Bürgermeister Hubert Fischer für das Jahr 2023 ausfällt und vor welchen Herausforderungen die Stadt in den kommenden Jahren steht.

Von Peter Bauer

Rückblick und Ausblick des Bürgermeisters: Das ist seit Langem Tradition bei der Jahresschlusszusammenkunft des Krumbacher Stadtrates. Rathauschef Hubert Fischer erwähnte unter anderem die weiter steigende Einwohnerzahl Krumbachs. Rund 14.150 Krumbacherinnen und Krumbacher seien es inzwischen. Damit setzt sich in Krumbach der Trend nach oben der vergangenen Jahre weiter fort. Mit Blick auf die Infrastruktur stellen sich der Stadt damit aber auch neue Herausforderungen wie beispielsweise bei der Bereitstellung von Kitaplätzen.

Was die jüngste Entwicklung der Einwohnerzahl bedeutet, zeigt ein Blick in die Geschichte. 1939, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, hatte Krumbach 3750 Einwohner. 1946 waren es nach der Ankunft zahlreicher Heimatvertriebener 5837 Einwohner. Dann kam in den 1970er-Jahren die Gebietsreform mit der Eingliederung von Hohenraunau, Niederraunau, Edenhausen, Attenhausen und Billenhausen. Die Zahl der Einwohner lag 1978 bei 11.836. Um 2000 wurde die Zahl 12.000 überschritten. Danach blieb die Einwohnerzahl relativ konstant – bis 2015/16 die 13.000er-Marke überschritten wurde. Das Leben und Wohnen in Großstädten wird immer teurer – viele Menschen ziehen in kleinere Städte wie Krumbach.

