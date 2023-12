Ladendieb wird in Krumbach per Video beobachtet

Ein Fluchtversuch nützte nichts. Wie der Versuch zu stehlen am Freitag für einen jungen Ladendieb in Krumbach ausging.

Am Freitagmittag ging ein 30-jähriger Mann in einen Verbrauchermarkt in Krumbach. Doch wirklich Einkaufen war nicht sein Ziel. Er entnahm laut Polizei aus einem Regal Ware im Wert von rund 30 Euro. Über eine Videokamera wurde er dabei beobachtet, wie er, ohne die Ware zu bezahlen, den Kassenbereich passierte.

Der Mann wurde daraufhin von einem Mitarbeiter des Supermarktes angesprochen. Der Dieb versuchte zunächst zu fliehen, konnte aber letztlich eingeholt und festgehalten werden. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige, so die Polizei. (AZ)