Krumbach

vor 34 Min.

"Live am Marktplatz" macht eine "schöpferische Pause"

Plus Die Organisatoren erklären, warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Wie es jetzt auf dem Krumbacher Marktplatz weitergehen könnte.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Seit 2016 hat sich die Veranstaltungsreihe "Live am Marktplatz" in Krumbach zu einer "festen Institution" entwickelt und viele Menschen begeistert. Nun teilten die Organisatoren Herbert Haas, Maximilian Behrends und Bodo Gewinner mit, dass sie im Jahr 2024 eine "schöpferische Pause" einlegen möchten. Die Anforderungen in der Gastronomie in letzter Zeit seien deutlich größer geworden, erklärt Gastwirt und Hotelier Herbert Haas. Dies habe bei der Entscheidung eine wesentliche Rolle gespielt. Ob und wie es danach weitergeht, sei offen. Die Organisatoren haben ihre Entscheidung mit der Stadt Krumbach abgestimmt. Gemeinsam mit Birgit Baumann (bei der Stadt für die Bereiche Wirtschaft und Tourismus zuständig) sind sie zuversichtlich, dass es auch künftig gute Möglichkeiten gibt, den Marktplatz weiter zu beleben. Im Gespräch mit unserer Redaktion skizzierten sie denkbare Optionen.

Haas erklärt, wie sich die Situation im Gastronomiebereich in den vergangenen Jahren verändert hat. Unter anderem spricht er über den Fachkräftemangel, die jüngsten Debatte um die Rolle der GEMA. Die Herausforderungen im Gastrobereich seien größer geworden. Schließlich haben sich die Organisatoren am Ende dazu entschlossen, dass "Live am Marktplatz" 2024 nicht stattfinden wird. Haas berichtet, dass er den von ihm erworbenen Bühnenwagen mittlerweile habe "abgeben" können, die Technik sei für die Konzerte immer angemietet worden. Auch hier deute sich an, mit welchem Organisationsaufwand die Veranstaltungen verbunden gewesen seien. Aber immer wieder sprechen die Organisatoren auch vom großen Enthusiasmus, der sie über die Jahre hinweg getragen habe. Es sei ihnen ein großes Anliegen gewesen, sich für Krumbach einzusetzen. "Live am Marktplatz" habe für Krumbach wichtige Impulse gesetzt. Diese könnten in neuen Formaten und Konzepten aufgegriffen werden.

