Mehrere illegal getunte Fahrzeuge in Krumbach aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei kontrolliert am Maifeiertag im Krumbacher Raum getunte Fahrzeuge. Dabei werden einige Fahrer mit illegal aufgemotzten Karren erwischt.

Am Maifeiertag haben Beamte der Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West vermehrt Fahrzeuge im Raum Krumbach kontrolliert. Laut Polizeibericht war neben einem Verhaltensverstoß eines Sportwagenfahrers bei einem anderen Pkw die Betriebserlaubnis erloschen, da die vorderen Räder aufgrund einer extremen Tieferlegung in den Radkästen streiften. Hierbei ist laut Polizei besonders hervorzuheben, dass das betroffene Fahrzeug bereits vor einem Jahr aufgrund des gleichen Verstoßes durch die Polizei angezeigt wurde. Ein weiterer Fahrer fiel durch seine Fahrweise auf. Er überholte in einem unübersichtlichen Streckenabschnitt mehrere Pkw, sodass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden konnte.

Polizei stellt getuntes Fahrzeug sicher - empfindliches Bußgeld erwartet

In den Abendstunden kontrollierten die Beamten einen Fahrer, dessen Pkw eine unerlaubte, manuell steuerbare Auspuff-Klappensteuerung, gepaart mit einer offenen Ansaugung, sowie einem entfernten Ottopartikelfilter aufwies. Die Betriebserlaubnis erlosch dadurch ebenfalls. Schließlich stellten die Beamten bei zwei Audi Fahrern nach einem Blick unter die Motorhaube einige Motorumbauten fest, welche auf eine nicht unerhebliche Leistungssteigerung hindeuteten. Beide Fahrzeuge stellten die Beamten sicher. Die Fahrzeuge führt die Polizei in den folgenden Tagen einem Gutachter vor. Die Fahrzeughalter erwartet jeweils ein empfindliches Bußgeld sowie Punkte in Flensburg. (AZ)