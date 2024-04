Mehrere Kfz-Kennzeichen in Krumbach gestohlen

Die Polizei ermittelt in Krumbach wegen des Diebstahls von Nummernschildern von vier Autos und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht auf Freitag etwas beobachtet?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an vier Fahrzeugen, unter anderem im Bereich der Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach, jeweils ein Kennzeichen entwendet. Die Kennzeichen konnten am Morgen des Freitags durch einen Anwohner im Bereich der Jochnerstraße in Krumbach aufgefunden werden, berichtet die Polizei. Zeugen die Hinweise zu diesen Diebstählen geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)