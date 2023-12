Mit dem Auto zurückgesetzt und Unfall in Krumbach gebaut

Blechschaden ist entstanden, als ein Autofahrer am Sonntagnachmittag zurücksetzen wollte. Er hatte offenbar einen wartenden Wagen übersehen.

Am Sonntag um 13.20 Uhr setzte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer in der Kapellenstraße in Krumbach mit seinem Fahrzeug zurück, übersah aber ein Auto. Der Wagen stieß gegen den dahinter wartenden Pkw, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. (AZ)