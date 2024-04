Neuralgische Kreuzung in Krumbach erhält Ampelanlage

Nach einem Test im vergangenen Sommer kommt eine Ampel an die Babenhauser/Südstraße in Krumbach, die den Verkehr zu Stoßzeiten dosieren soll.

An der in Spitzenzeiten überlasteten Kreuzung der Babenhauser Straße mit der Südstraße wird eine feste Dosierungsanlage errichtet. Lange Rückstaus sollen so verhindert werden. Das teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit. Am Donnerstag beginnt der Aufbau der Dosierungsanlage am Kreuzungsbereich der Bundesstraße B 300 mit der Kreisstraße GZ 7. Wie im Testbetrieb im Juli 2023 festgestellt wurde, kann der Verkehrsfluss aus der Südstraße an diesem Knotenpunkt durch eine Dosierungsanlage verbessert werden. Die Dosierungsanlage wird den Bundesstraßenverkehr bei Rückstau auf der einmündenden Kreisstraße anhalten, um den Autofahrern aus der Südstraße Zeitlücken zum Ausfahren zu geben. Dadurch soll der Rückstau auf der Kreisstraße in Spitzenzeiten reduziert und der Verkehrsablauf des Knotenpunkts verbessert werden.

Diese Woche geht der Bau der Ampelmasten in Krumbach los

Im vergangenen Jahr fand ein provisorischer Testbetrieb mit einer Baustellenampel statt. Inzwischen hat eine Spezialfirma den Auftrag zur Errichtung der Dosierungsanlage erhalten. Um die Beeinträchtigung des Straßenverkehrs so gering wie möglich zu halten, und dennoch die endgültige Signalanlage vorab testen und richtig einzustellen zu können, werden diese Woche zunächst die Ampelmasten mit oberirdischen Betonfundamenten sowie Signalgeber aufgebaut und durch Leitungen verbunden. Die Testphase der Anlage beginnt dann ab Anfang Mai.

Vollsperrung der B300 ab Juni bei Krumbach

Im Rahmen des ab Ende Juni geplanten Ausbaus der B 300 südlich Krumbach, vom Ortsausgang bis zu den Solarfeldern, werden dann innerorts zwischen Nattenhauser Straße und Bahnübergang Leitungsbauarbeiten der Stadtwerke Krumbach sowie Fahrbahnerneuerungsarbeiten an der Bundesstraße ausgeführt. Für diese Maßnahmen muss der Bereich teilweise voll gesperrt werden. Die Arbeiten müssen zudem so terminiert werden, dass eine Bahnsperrpause Anfang der Sommerferien für den Straßenbau genutzt werden kann. Zeitgleich mit dieser Vollsperrung folgen dann die Tiefbauarbeiten für die Dosierungsanlage am oben genannten Kreuzungsbereich und der feste Einbau der Ampelmasten.

Zebrastreifen am Westfriedhof wird entfernt

Im Zuge der Installation der Dosierungsanlage wird auch der Zebrastreifen über die B 300 am Friedhof entfallen und stattdessen der Fußgänger über die Lichtsignalanlage der Dosierungsanlage sicher über die Bundesstraße geführt. Diese Arbeiten erfolgen ebenfalls während der Vollsperrung der Bundesstraße ab voraussichtlich Juni dieses Jahres. Über den genauen Bauablauf und die Sperrzeiten in den Sommermonaten wird rechtzeitig gesondert informiert, so das Staatliche Bauamt in seiner Pressemitteilung. (AZ)

