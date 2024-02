Omnibus prallt in Krumbach auf Rollerfahrer

Von seinem Roller geschleudert wurde am Donnerstagfrüh ein Mann nahe dem Bahnhof in Krumbach. Ein Omnibus war gegen ihn geprallt.

Am Donnerstagfrüh gegen 5.30 Uhr wollte ein 33-jähriger Rollerfahrer in Krumbach von der Lichtensteinstraße kommend, die Kreuzung überqueren, um zum Bahnhof zu fahren. Hierbei missachtete der Fahrer des Kleinkraftrades die Vorfahrt eines Omnibusses, der stadteinwärts unterwegs war. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb. Der Rollerfahrer hatte jedoch oranges Blinklicht zu beachten, berichtet die Polizei. Der Bus erfasste das Kleinkraftrad frontal von der Seite, weshalb der Fahrer vom Roller geschleudert wurde. Glücklicherweise, so die Polizei, trug der Rollerfahrer nur leichte Verletzungen davon. Am Bus zersplitterte die Frontscheibe. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.