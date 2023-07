Krumbach

18:15 Uhr

Die Renovierung der Evangeliumskirche in Krumbach ist im Gange

Verpackt fast wie in einem Kunstwerk von Christo ist derzeit die Evangeliumskirche der evangelischen Gemeinde in Krumbach – die Außenrenovierung ist in vollem Gange.

Plus In die Jahre gekommen ist das kleine Kirchlein in der Krumbacher Jochnerstraße, das vor dem Zweiten Weltkrieg erbaut wurde. Besonders mit dem Kreuz ist es "ein Kreuz".

Verpackt fast wie in einem Kunstwerk von Christo ist derzeit die Evangeliumskirche der evangelischen Gemeinde in Krumbach. Das Gotteshaus ist unter Stoffplanen, die an einem Gerüst hängen, versteckt. Oben am Turm ragt noch das schlichte goldene Kreuz hervor. Doch unter den Stoffbahnen tut sich was. Der 2. Bauabschnitt der Renovierung des kleinen Kirchleins (Baujahr 1929/30) ist im Gange. Die vorausgehende Innenrenovierung konnte Ende 2021 abgeschlossen werden. Beide Bauabschnitte zusammen kosten rund 500.000 Euro. Die jetzige Außenrenovierung schlägt davon mit rund der Hälfte zu Buche. Die Kirchengemeinde muss für die Arbeiten nach den ursprünglichen Kalkulationen rund 150.000 Euro selber schultern.

Nach Ostern wurde das Gerüst für die Renovierung der Evangeliumskirche in Krumbach angebracht. Foto: Annegret Döring

Nach Ostern hatten die Arbeiten zunächst mit der Eingerüstung des Gotteshauses in der Jochnerstraße begonnen. Es gab Feuchtigkeit am Mauerwerk, daher mussten die Fundamente freigelegt werden, damit man sehen konnte, wie weit hinunter die Schäden reichen. Diese Arbeiten hat Vertrauensmann Michael Launhardt zusammen mit Helfern aus der Gemeinde. Ebenso entfernten sie den Pflanzenbewuchs aus wildem Wein an der Ostseite, der teils auch in den Bereich der Nordfassade reichte.

