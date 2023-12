Krumbacher Vermögensverwaltung wird erneut ausgezeichnet

Die Arbeit der Vermögensverwaltung Glogger & Partner wird vom Elitereport gewürdigt. Die Auszeichnung wurde bei einem feierlichen Empfang in Salzburg verliehen.

Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Glogger & Partner aus Krumbach erreicht erneut einen Spitzenplatz unter den besten Geldmanagern im gesamten deutschsprachigen Raum. Außer Glogger & Partner wurden nur wenige weitere bankenunabhängige Vermögensverwalter mit dieser begehrten Auszeichnung bedacht und in den erlauchten Kreis der „Ausgezeichneten“ aufgenommen, heißt es in der Pressemitteilung. Getestet wurden laut Mitteilung insgesamt 367 Vermögensverwalter, Banken und Sparkassen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz.

Die in der Finanzbranche viel beachtete Auszeichnung durch das Handelsblatt/Elitereport wurde der Glogger & Partner Vermögensverwaltung im Rahmen eines feierlichen Empfangs in Salzburg verliehen. Mit der höchstmöglichen Auszeichnungsstufe „Summa cum Laude“ würdigten die anonym arbeitenden Tester um Chefredakteur Hans-Kaspar von Schönfels vom Elite Report gemeinsam mit dem Medienpartner Handelsblatt die hervorragenden Leistungen des bankenunabhängigen Vermögensverwalters mit Hauptsitz im Historischen Rathaus von Krumbach. Die Jury beurteilt in diesem Jahr das Institut mit den Worten:

Die Arbeit eines besonderen "Familienanschlusses" wird gewürdigt

"Dieser Familienanschluss hat es in sich – es kann nichts Besseres geben. Man kümmert sich liebevoll, vertraulich, zuvorkommend und mit großem Sachverstand um die Ziele und Wünsche der vermögenden Kundschaft. Schwerpunktmäßig steht die individuelle Vermögensverwaltung im Vordergrund, doch gerne findet man an den vier Standorten in Deutschland Unterstützung bei den Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen eines Vermögensschutzkonzeptes." Gerade für vorsichtige Anleger sei dies eine beruhigende Möglichkeit, sich einer Vermögensverwaltung anzunähern. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sei die Investmentphilosophie. Jedes Investment für die anspruchsvolle Kundschaft werde auch für das Privatvermögen der Familie umgesetzt.

Was die Jury überzeugt hat

Begeistert gezeigt habe sich die Jury vor allem von der zuverlässigen und klaren Feinabstimmung an jedem einzelnen Kundenmandat sowie dem herausragenden Investmentprozess, mit der Glogger & Partner das Vermögen der Kunden auch durch schwierige Zeiten steuere. Substanz und Kapitalerhalt bei aktivem Risikomanagement stünden dabei stets an vorderster Stelle. Das Wachstum bei den Kundenzahlen und dem verwalteten Vermögen zeigten deutlich, dass die Kombination aus kompetenter, eingehender Beratung und bodenständigem erfolgreichem Kapitalanlagenmanagement die Bedürfnisse der Kunden voll erfüllt.

Für die drei Geschäftsführer Andreas, Armin und Claudia Glogger ist die bereits zum neunten Mal erreichte Auszeichnung durch den Elite Report ein klares Signal, dass der bodenständige und sehr transparente Ansatz des Instituts eine Erfolgsstrategie ist. (AZ)