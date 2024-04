Schuhe und Grillfleisch im Fokus von Dieben

In Krumbach ließ ein Mann zwei Paar Schuhe unbezahlt mitgehen. Ein anderer wollte eine Grillparty mit geklautem Fleisch bestreiten.

Zwei Diebstahlsdelikte in Krumbach meldet die Polizei vom Samstag. Beim Ersten wurden in einem Schuhgeschäft gegen 14.30 Uhr im Erwin-Bosch-Ring Schuhe entwendet. Ein Mann befand sich im Geschäft. Als er das Geschäft verlassen wollte, löste die elektronische Warensicherung aus. Der Täter flüchtete und konnte nicht mehr gefunden werden. Es wurden zwei Paar Schuhe im Wert von etwa 180 Euro von ihm entwendet. Das zweite Delikt geschah in einem Verbrauchermarkt in der Brühlstraße versucht und gelang dem Täter nicht. Laut Polizeibericht versuchte um 15.45 Uhr ein 26-jähriger Mann Grillfleisch im Wert von 35 Euro zu stehlen. Dabei wurde er allerdings von einer Verkäuferin ertappt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige. Da er nicht genug Geld zum Bezahlen dabeihatte und das Fleisch im Geschäft blieb, musste zudem sein Grillabend ausfallen, so die Polizei. (AZ)