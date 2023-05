Krumbach

vor 16 Min.

So wurde Tanz für Sylke Damerau zu ihrem "Lebensspiegel"

Regionalmeister und deutscher Vizemeister in der Kategorie Gruppe Modern: Auch hier war das Tanzforum Damerau erfolgreich.

Plus Seit bald 40 Jahren leitet Sylke Damerau in Krumbach das Tanzforum. Wie das Forum eine schwierige Zeit hinter sich lassen konnte und was die Flensburgerin jetzt plant.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Gerade einmal vier Jahre alt war sie damals. Sara Sofie Tenta erinnert sich an ihre Anfänge im Krumbacher Tanzforum. Sie blickt hinüber zu Sylke Damerau, der Inhaberin des Studios, ihre langjährige Ausbilderin. "Frau Damerau war immer Frau Damerau für mich", sagt sie dann. Jetzt duzen sich die beiden. Die 25-jährige Sara Sofie Tenta spielt mittlerweile selbst als Tanzpädagogin eine maßgebliche Rolle im Studio. Als die beiden die Entwicklung des Studios in den vergangenen Jahren schildern, eine Zeit, die coronabedingt mitunter sehr schwer war, ist zu spüren, wie viel sich im Studio verändert hat. Beide freuen sich über die jüngsten Erfolge bei Meisterschaften. Aber als Sylke Damerau dann von einer "schönen Reise, die nun zu Ende geht", spricht, ist auch zu ahnen, welche Veränderungen im Tanzforum Damerau jetzt bevorstehen.

Seit 38 Jahren leitet Sylke Damerau das Krumbacher Tanzforum. Und damit steht wieder einmal die Frage im Raum, die ihr "gefühlte tausendmal" gestellt worden sei. Wie es denn damals, im Jahr 1985, dazu gekommen sei, dass eine gebürtige Flensburgerin in Krumbach ein Tanzstudio übernommen hat. In der Tat deutete in ihrem Leben darauf zunächst nichts hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen