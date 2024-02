Spende ermöglicht Stoßwellentherapie in Krumbach

Steuerberater Werner Landsperger schießt mit 10.000 Euro den Hauptanteil für ein neues Therapiegerät zur Stoßwellentherapie der Kreisklinik Krumbach zu.

Der Ärztliche Direktor der Klinik Krumbach, Dr. Manfred Herr, bringt es auf den Punkt: „Es ist eine super Therapieoption. Und es werden viele Patientinnen und Patienten davon profitieren, ob in der konservativen Orthopädie oder der Neurologie.“ Damit meint Dr. Herr die neue mobile Anschaffung der Klinik – ein Stoßwellentherapiegerät der Spitzenklasse.

Ermöglicht wurde dies durch den Steuerberater Werner Landsperger, der Kanzlei-Standorte in Krumbach, Ichenhausen und Jettingen-Scheppach hat. Er spendete für das Gerät mit 10.000 Euro den Hauptanteil des Kaufpreises. Einer seiner Beweggründe ist die Verbundenheit zur Klinik Krumbach: „Meine drei Kinder sind in diesem Krankenhaus auf die Welt gekommen, meine drei Enkelkinder auch. Und meine Frau und ich haben uns hier immer gut aufgehoben gefühlt.“ Er wolle, setzt Landsperger fort, seine Dankbarkeit für die geleistete Arbeit ausdrücken und hoffe, dass das Stoßwellentherapiergerät vielen Menschen helfe.

Das kann Dr. Joachim Durner, Chefarzt für Innere Medizin und Geriatrie in der Klinik Krumbach, der den Anstoß für den Kauf gegeben hatte, quasi garantieren. Die Stoßwellentherapie kann in der Medizin auf viele Arten zum Einsatz kommen. Sie ist eine gute Wahl, wenn in der Tiefe des Körpers Gewebe ohne Operation behandelt werden soll.

Entzündungen können therapiert werden

Konkret ist die Stoßwellentherapie beispielsweise in der Lage, Verkalkungen zu zertrümmern („Kalkschulter“). Therapiert werden können aber auch Entzündungen am Ansatz von Sehnen (zum Beispiel Achillessehnenentzündung, „Tennisarm“). Ein weiteres Einsatzfeld sind neurologische Erkrankungen mit spastischer Muskulatur. Zuvor hat es die Stoßwellentherapie in Krumbach nicht gegeben.

Den Vorstand der Kreisklinken Günzburg-Krumbach, Robert Wieland, begeistert die Großzügigkeit des Spenders und dessen Gemeinsinn. Er sprach von gesellschaftlicher Verantwortung, der sich Landsperger bewusst sei: „Solche Menschen wie Sie gibt es nur selten.“ (AZ)

