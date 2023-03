Stadtrat beschließt: Eintritt fürs Krumbacher Freibad wird teurer

Plus Der Stadtrat beschließt die Erhöhung der Ticketpreise ohne Zwischenschritt. Die neuen Werte gelten ab Mai. Auch der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird gebilligt.

Die Eintrittspreise fürs Krumbacher Freibad müssen erhöht werden. Steigende Energie- und Personalkosten etwa stehen im Missverhältnis zu den Badegebühren, die seit dem Jahr 2012 unverändert blieben. Nach momentaner Planung rechnen die Stadtwerke heuer beim Freibad mit einem Verlust von etwa 247.000 Euro. Und in absehbarer Zeit steht eine Sanierung an. Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Erhöhung der Eintrittspreise einstufig - und nicht mit Zwischenschritt, so wie von den Stadtwerken vorgeschlagen. Dieser Zwischenschritt hätte unter anderem eine Erhöhung um nur 50 Cent bei den Einzeltickets vorgesehen.

Freibad Krumbach: Einzelkarte wird um einen Euro teurer

Bisher zahlten Badegäste für eine Einzelkarte 3,50 Euro (Erwachsene) beziehungsweise zwei Euro (Kinder, Ermäßigte, Feierabendtarif). Ab der anstehenden Saison - voraussichtlich Mitte Mai wird das Bad eröffnet - kosten die Tickets 4,50 Euro beziehungsweise drei Euro. Es gibt weiterhin Zehnerkarten, sie werden bei den Vollzahlern von 30 Euro auf 40 Euro erhöht sowie bei Ermäßigten und Kindern von 17 Euro auf 25 Euro.

Saisonkarten kosten von nun an statt 60 Euro 80 Euro (Erwachsene) beziehungsweise statt 30 Euro 40 Euro (Kinder/Ermäßigte). Die Familien-Saisonkarte kostet 160 Euro statt 120 Euro. Dieser Betrag reduziert sich für alleinerziehende Eltern um die Hälfte.

Hallenbad geschlossen: Neubau des Sportzentrums nicht absehbar

Auch Jahreskarten gibt es weiterhin, sie kosten 150 Euro statt 100 Euro bei den voll zahlenden Badegästen. Doch angesichts des geschlossenen Hallenbads im Sportzentrum dürfte sich kaum jemand für ein solches Ticket interessieren. In der Beschlussvorlage hieß es, dass es sich in der Vergangenheit bewährt habe, für Freibad und Hallenbad identische Gebühren festzulegen. Es erscheine sinnvoll und praktikabel, an dieser Verfahrensweise unabhängig von der weiteren Entwicklung des Hallenbads festzuhalten. Wie berichtet, ist es offen, wann die Pläne für den Neubau des Sportzentrums vorangetrieben werden können. An einen Baubeginn in absehbarer Zeit ist angesichts fehlender Mittel derzeit nicht zu denken. Ein Neubau kostet dem Vernehmen nach möglicherweise 42 Millionen Euro.

Stadtrat Nico Harder (UFWG) sagte in der Stadtratssitzung vor der Abstimmung, es sei unumstritten, dass man die Freibadpreise nach über zehn Jahren erhöhen muss, es sei nur diskutiert worden, in welchen Schritten dies erfolgen soll. Er plädierte dafür, keinen Zwischenschritt zu wählen, da dies finanziell mehr Zeit verschaffe. "Wir sagen, jeder Cent Erhöhung ist es wert." Auch Stadtrat Maximilian Behrends (JW-OL) hält die Erhöhung für notwendig und angemessen. Das Krumbacher Freibad sei eines der schönsten in unserer Region. "Wir vom Förderverein wissen, dass der Betrieb nur mit Führung und Schwimmmeistern funktioniert." Peter Tschochohei (SPD) gab zu bedenken, dass eine schrittweise Erhöhung ein Entgegenkommen an diejenigen Bürgerinnen und Bürger sei, die nicht viel Geld zur Verfügung haben. Er sagte auch: Bei der einstufigen Erhöhung handle es sich nicht um große Beträge. Das Gremium stimmte der einstufigen Erhöhung mit großer Mehrheit (16 Ja-Stimmen) zu.

Der Stadtrat beschloss zudem den Wirtschafts- und Finanzplan 2023 der Stadtwerke. Neben dem angesprochenen Verlust beim Freibad kommt ein prognostiziertes Defizit in Höhe von 6000 Euro beim Wasserwerk und 383.000 Euro beim Kanalwerk hinzu. Aber Krumbachs Bürgerinnen und Bürger müssen sich keine Sorgen machen, dass die Gebühren deswegen noch einmal steigen. Wie Werkleiter Martin Strobel auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, sind die prognostizierten Verluste bereits bei der Erhöhung Anfang des Jahres einkalkuliert worden.

Trink- und Abwasser: Krumbach erhöhte bereits die Gebühren

Die Schmutzwasser-Grundgebühr wurde zum 1. Januar 2023 auf 50 Euro erhöht, die Schmutzwassergebühr stieg auf 2,14 Euro pro Kubikmeter. Die Stadtwerke gingen zuletzt für das Jahr 2022 von einer finanziellen "Unterdeckung" von rund 667.000 Euro aus. Beim Trinkwasser stieg die jährliche Grundgebühr für einen Haushalt mit einem gewöhnlichen Wasseranschluss von 30 Euro auf 50 Euro. Der Preis pro Kubikmeter beträgt seit Jahresbeginn 1,45 Euro.

In der Jahreskalkulation der Stadtwerke sind für das Freibad größere Investitionen von einer Million Euro für das Jahr 2026 vorgesehen. Laut Strobel steht die Sanierung des Schwimmerbeckens an. "Der Kunststoff ist in die Jahre gekommen." Wann und wie genau das Becken einmal saniert werden soll, könne man zum momentanen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.