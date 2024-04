Streit eskaliert: Massenschlägerei in Krumbach - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen: Massenschlägerei nachts in Krumbach mit 20 bis 30 Personen. Eine Personengruppe flüchtet beim Eintreffen der Polizei.

Am Sonntag zwischen 2 und 2.15 Uhr ist es in Krumbach zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Der Streit begann laut Polizeibericht in einer Kneipe in der Karl-Mantel-Straße und verlagerte sich dann auf einen Parkplatz in der Brühlstraße. Auf diesem Parkplatz sollen sich rund 20 bis 30 Personen aus zwei verschiedenen Gruppen geschlagen haben.

Mit Flasche geschlagen und ins Krankenhaus Krumbach gebracht

Eine Person soll hierbei auch mit einer Flasche geschlagen worden sein. Zwei Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Krumbach. Eine Personengruppe konnte bis zum Eintreffen der Polizei flüchten. Personen die Angaben zu dieser Schlägerei machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)