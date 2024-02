Krumbach

Streit in Krumbacher Asylunterkunft

Streit in einer Krumbacher Asylunterkunft: Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht.

In einer Asylunterkunft in der Mindelheimer Straße in Krumbach kommt es zum Streit. Ein Beteiligter wird leicht verletzt.

Zu einem Streit in einer Asylunterkunft in der Mindelheimer Straße in Krumbach kam es laut Bericht der Polizei am Samstag, um 18.55 Uhr. Nach dem Disput zwischen zwei Bewohnern der Unterkunft wurde zunächst ein Wäscheständer beschädigt. In dessen Folge kam es noch zu einer Handgreiflichkeit zwischen den beiden Bewohnern. Beide Beteiligten wurden bei dieser Streitigkeit leicht verletzt (Kratzer am Hals), berichtet die Polizei abschließend. (AZ)

