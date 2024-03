Termine der Krumbacher Blaulichtwochen stehen fest

Wie erkenne ich einen Telefonbetrug? Antworten auf diese und weitere Fragen sollen im Rahmen der Blaulichtwochen Senioren im Alltag helfen.

Wie reagiere ich bei einem Verkehrsunfall oder einem Unglück im häuslichen Umfeld? Wie bekomme ich im Falle einer lebensbedrohenden Erkrankung zu Hause schnelle Erste Hilfe? Wie erkenne ich am Telefon den Versuch des Trick-Betrugs? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der von Volkshochschule Krumbach, der Seniorenarbeit der Stadt Krumbach und der Seniorenfachstelle beim Landratsamt Günzburg (Veranstaltungsreihe „Goldies für Oldies“) geförderten „Krumbacher Blaulichtwochen 2024“ beantwortet. Kooperationspartner sind die Krumbacher Seniorenclubs „St. Michael“ und Billenhausen oder der BRK-Sozialdienst.

In den von der Krumbacher Seniorenstelle, dem BRK Kreisverband, Polizei und Klinikseelsorge ebenfalls mitorganisierten „Blaulichtwochen“ sind Besuchstermine bei den vor Ort tätigen „Blaulicht“-Organisationen vorbereitet und terminlich gebucht. Bei den Menschen also, die in Notfällen, bei Krankheit und Vorsorge im Einsatz hilfreich zur Seite stehen. „Zu dieser Veranstaltungsreihe sind alle Senioren eingeladen, unabhängig davon, ob sie einem Seniorenclub angehören“, sagt Krumbachs Seniorenbeauftragte Johanna Herold.

Krumbacher Blaulichtwochen 2024: Diese Vorträge sind geplant

Starttermin ist am Donnerstag, 14. März, mit einem Besuch im BRK-Seniorenzentrum Krumbach (Beginn 14.30 Uhr), wo „aus erster Hand“ praktischer Rat und Hilfestellung in Sachen „Erste Hilfe für Senioren“ vermittelt wird. Nächste Station der „Blaulicht“-Reihe ist am Dienstag, 9. April, im Haus St. Michael in Krumbach (Beginn 14.30 Uhr), wo Monika Graf-Zanker Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Alltag als Klinikseelsorgerin berichtet. Der „Blaulichttermin“ am Mittwoch, 5. Juni, (Beginn 14.00 Uhr) findet im AWO-Seniorenheim, Augsburger Straße, statt. Polizeihauptkommissarin Ulrike Heisch gibt Hinweise und Ratschläge zur „Verkehrssicherheit im Alter“: Die „Blaulichtwochen“ enden am Freitag, 26. Juli, wenn (Beginn um 14 Uhr) im Sportheim Niederraunau Johannes Fischer von der Seniorenfachstelle das Thema bespricht „Stolperfrei daheim – Wohnraumanpassung“.

Fragen zu den Blaulichtwochen beantworten Johanna Herold, Telefon 08282/3959, sowie Sophia Schmid vom Bürgerhaus, Telefon 08282/995380-11.