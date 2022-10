Unbekannte schlagen Männern in Krumbach die Handys aus der Hand

Ein Streit, der in einem Schnellrestaurant entsteht, setzt sich draußen fort und endet damit, dass zwei Handys beschädigt werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich vier Männer in Krumbach in einem Schnellrestaurant gestritten. Draußen auf dem Parkplatz sollen zwei Männer einem 18- und einem 19-Jährigen gedroht haben, sie zusammenzuschlagen.

Dann schlugen sie einem der Männer das Handy aus der Hand. Als der zweite die Polizei rufen wollte, schlugen sie auch ihm das Handy aus der Hand. Die beiden Täter stiegen dann in ein Auto und fuhren weg. Der Schaden an den Handys beträgt laut Polizei ungefähr 200 Euro. Warum es zu dem Streit kam, ist unklar. Die Polizei bittet telefonisch unter 08282-9050 um Zeugenhinweise. (AZ)