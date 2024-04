Unbekannter fährt geparktes Auto an und begeht Unfallflucht

Wer hat gesehen, wie ein bislang Unbekannter am späten Sonntagvormittag in Krumbach einen geparkten Wagen beschädigt hat? Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Am Sonntagvormittag hat sich gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Lebensmittelmarkt in der Augsburger Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro ereignet. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer stellte laut Polizeibericht seinen roten VW auf dem Parkplatz ab und verließ das Gelände. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der linken, hinteren Stoßstange. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)