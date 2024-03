Unbekannter zerkratzt Auto in Krumbach

Zerkratzt und mit einer Beleidigung versehen fand ein Fahrzeugbesitzer seinen Wagen nach einigen Tagen Abwesenheit auf in Krumbach. Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung am Galgenberg in Krumbach. Laut Polizeibericht wurde im Tatzeitraum vom Mittwoch, 13., bis Samstag, 16. März, ein Fahrzeug am Galgenberg mutwillig beschädigt. Mehrere Kratzer und eine Beleidigung wurden in die Karosserie eines roten Nissan eingeritzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Die Polizei Krumbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08282/9050. (AZ)