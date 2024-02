Unfall beim Abbiegen in Krumbach

Eine Fahrzeuglenkerin in Krumbach missachtet die Vorfahrt beim Abbiegen. Es kommt zu einem Zusammenstoß.

Am Mittwoch um 7.05 Uhr ereignete sich in Krumbach an der Einmündung Nattenhauser Straße – Buchstraße ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Pkw die Buchstraße in Richtung Nattenhauser Straße. Sie wollte nach links einbiegen und missachtete die Vorfahrt des Pkw eines 26-Jährigen, welcher von der Nattenhauser Straße kommend nach links in die Buchstraße einbiegen wollte, berichtete die Polizei. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. (AZ)