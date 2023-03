Unfall mit Kleintransporter: Rollerfahrerin leicht verletzt

Eine junge Rollerfahrerin stößt in der Burgauer Straße in Krumbach mit einem Kleintransporter zusammen, dessen Fahrer sie übersieht.

Am Mittwoch hat sich in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei hielt der Fahrer eines Kleintransporters gegen 17 Uhr in der Burgauer Straße an, um zu rangieren. Beim Anfahren übersah er eine 22-jährige Rollerfahrerin, die am Kleintransporter vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die junge Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 1600 Euro geschätzt. (AZ)