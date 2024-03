Krumbach

13:54 Uhr

Unfall: Motorradfahrer überholt am Bleicher Berg, stürzt und verletzt sich

An dieser Stelle sind schon einige schwere Unfälle passiert: Ein 21-jähriger Motorradfahrer hatte in Krumbach in der Nähe des Bleicher Bergs Glück im Unglück.

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr hat sich in Krumbch ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße B16 in nördlicher Richtung. Kurz nach dem Ortsausgang in Richtung des Bleicher Berges überholte er eine Fahrzeugkolonne mit hoher Geschwindigkeit. Beim Wiedereinscheren auf seine Fahrbahn verlor er dann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend schleuderte er rund fünfzig Meter mit seinem Motorrad auf der Straße entlang, als er auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer trug glücklicherweise keine allzu schweren Verletzungen davon. Er kam zur ärztlichen Versorgung in die Krumbacher Klinik. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 3000 Euro. (AZ)

