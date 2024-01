Unfallflucht in Krumbach: 2000 Euro Schaden

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in Krumbach ereignet hat. Wer hat etwas gesehen?

Von einer Unfallflucht am Freitag berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach kam es am Freitag in der Brühlstraße in Krumbach auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes zu einem Unfall. Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug gegen 18.20 Uhr auf dem Parkplatz geparkt und begab sich anschließend in das Geschäft. Als er 30 Minuten später wieder zu seinem Auto kam, musste er an seinem Wagen einem Streifschaden an der rechten Seite feststellen. Erste Schätzungen ergaben einen Sachschaden von rund 2000 Euro, so die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Unfall zu melden. Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeug erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)