Verkehrsunfall in Krumbach: 18-Jähriger stürzt vom Krad und verletzt sich

Im Erwin-Bosch-Ring in Krumbach kommt es zu einem Unfall: ein 84-Autofahrer nimmt einem 18-jährigen Kradfahrer die Vorfahrt

Am Freitagnachmittag hat sich im Erwin-Bosch-Ring in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 84-jähriger Pkw-Fahrer und ein 18-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades beteiligt war. Laut Polizeibericht missachtete der 84-jährige Unfallverursacher beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw den Vorrang des entgegenkommenden Kleinkraftradfahrers. Der 18-jährige Fahrer leitete, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, eine Gefahrenbremsung ein und stürzte auf die Fahrbahn. Das Resultat: leichte Verletzungen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)