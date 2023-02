Warum die Krumbächle-Brücke in der Innenstadt im März gesperrt wird

Wie lange die Sperrung der Krumbächle-Brücke dauert und wie die Verkehrsführung geplant ist. Auch bei der Müllentsorgung ist in Krumbach einiges zu beachten.

Die Brücke über das Krumbächle in der Krumbacher Innenstadt (bei SB-Mayer, Babenhauser Straße) muss laut Mitteilung der Stadt "dringend Instand gesetzt werden". Wie das städtische Bauamt weiter erklärt, werde mit den Bauarbeiten am Montag, 20. März begonnen. Die Brücke müsse ab diesem Tag "komplett für den Verkehr gesperrt werden". Die Sanierungsarbeiten sollen bis Anfang August abgeschlossen sein.

Mit den Arbeiten sei die Firma Lutzenberger aus Pfaffenhausen beauftragt worden. Eine Zufahrt in die Innenstadt von Westen könne während der Sperrung "nur über die Bahnhofstraße und die Südstraße erfolgen", erklärt das städtische Bauamt. Anwohner, Lieferanten und Kunden der an die Brücke angrenzenden Geschäfte können von Westen beziehungsweise von Osten kommend jeweils bis zur Baustelle einfahren.

Die Seitenstraße Babenhauser Straße 3, 19a, 25, 31, 33 werde als Sackgasse mit einer Zufahrt nur von Westen kommend geführt, auf Höhe der Baustelle (Hypobank) sei lediglich eine Passage für Fußgänger möglich. "Für Fußgänger ist der SB Markt Mayer über den Fußweg von Norden kommend sowie über die Brücke beim Kino zu erreichen", schreibt das städtische Bauamt.

Die Brücke im Bereich des Geschäfts SB Mayer ist bei Weitem nicht die größte Krumbacher Brücke, aber wohl eine der bedeutendsten. Im Jahr 2020 waren, wie bereits mehrfach berichtet, in Krumbach etliche Brücken untersucht worden. Dabei zeigte sich, dass auch die Brücke bei SB Mayer sanierungsbedürftig ist. Streusalz hat der Brücke über viele Jahre hinweg zugesetzt.

Die Entsorgungsfahrzeuge fahren rückwärts bis zur Baustelle

Nach Rücksprache mit dem Kreisabfallwirtschaftsbetrieb werde die Tonnenleerung wie folgt ablaufen: Die Entsorgungsfahrzeuge werden rückwärts von der Reischkreuzung aus bis zur Baustelle fahren. "Die Tonnen daher bitte auf der Nordseite platzieren", erklärt das Bauamt. Die Seitenstraße Babenhauser Straße werde ebenfalls von Westen kommend rückwärts angefahren. "Die Tonnen daher auch hier bitte auf der Nordseite platzieren."

Während des Wochenmarktes am Freitag werde die Mindelheimer Straße ab Bierbrunnen als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Süden geführt. In Richtung Norden zum Marktplatz müsse dann über die Nassauer Straße gefahren werden. Selbstverständlich seien alle Projektbeteiligten "um einen möglichst reibungslosen Bauablauf bemüht". Da Brücken aber immer eine wichtige Verkehrsachse darstellen, "werden sich aufgrund der Sperrung leider Verkehrsprobleme und Unannehmlichkeiten für alle Beteiligten nicht vermeiden lassen. Wir möchten Sie bereits jetzt um Ihr Verständnis bitten", erklärt das Stadtbauamt abschließend. (AZ/pb)