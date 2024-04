Wie es mit der Sanierung der Mittelschule Krumbach weitergeht

Plus Fast 32 Millionen Euro soll die Sanierung der Mittelschule Krumbach kosten zuzüglich Containermiete. Welche Lüftung und Heizung ins Schulhaus eingebaut werden sollen.

Innerhalb von sechs Monaten hat die Stadt Krumbach die Planungen für die Generalsanierung der Mittelschule deutlich vorangetrieben. Wie berichtet, wurde mangels Geld dafür das andere eigentlich anstehende Großprojekt, der Ersatzneubau des Sportzentrums, auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Weil der Förderantrag für die Mittelschulsanierung bis Ende September 2024 eingereicht werden muss, ist nun Eile geboten. Der Stadtrat beschloss kürzlich einstimmig die nächste Planungsstufe, nachdem Stadtbaumeister Tobias Handel konkrete Pläne und Zahlen vorgestellt hatte.

Die Stadt Krumbach wird das Großprojekt federführend leiten, bei dem sich auch die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach und der Markt Neuburg finanziell beteiligen werden, da etwa 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler von dort kommen. Die Stadtverwaltung geht momentan davon aus, dass die Generalsanierung etwa 31,7 Millionen Euro kosten wird. Sicherheitshalber kalkuliert Krumbach mit 33 Millionen. Hinzu kommen 4,7 Millionen Euro für das Aufstellen und für die Miete einer Containeranlage auf dem großen Parkplatz, die während der Bauzeit als Ersatzschulhaus dienen soll. Allein die Baunebenkosten, etwa Honorare oder Gutachten, sind mit knapp 5,9 Millionen Euro veranschlagt. "Das ganze Gebäude wird komplett bis auf die Stahlbetonstruktur entkernt, es gibt bereits ein Schadstoffgutachten", erklärte Stadtbaumeister Handel. Die Entkernung und Entsorgung belasteter Baustoffe aus den 70er-Jahren werde ungefähr 1,5 Millionen Euro kosten, sei aber in jedem Fall fällig, egal ob Neubau oder Generalsanierung. Ein Neubau steht aber gar nicht zur Debatte, er würde wohl noch teurer werden.