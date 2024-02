Krumbach

Zu breite Zebrastreifen: "Gute PR für Krumbach", sagt der Bürgermeister

Plus Ein Zebrastreifen westlich des Marktplatzes hat Krumbach deutschlandweit bekannt gemacht. Wann der Überweg nun endlich seine "richtigen" Streifen bekommt.

Von Peter Bauer

Der nicht normgerechte Zebrastreifen – es ist ein Thema, mit dem Krumbach "deutschlandweit" bekannt wurde, wie dies Bürgermeister Hubert Fischer vor Kurzem formulierte. Ein neuer Zebrastreifen, der beseitigt und noch einmal neu gemacht werden muss, weil die Markierungen zu schmal sind? Diese "Krumbacher Episode" wurde in etlichen Medien auf eine humorvolle Weise aufgegriffen. Der Zebrastreifen westlich des Marktplatzes ist inzwischen in großen Teilen erneuert, aber es fehlen noch die weißen Streifen. Bürgermeister Hubert Fischer erläutert auf Nachfrage unserer Redaktion, was jetzt geplant ist.

Die weißen Streifen, nur 39 Zentimeter und nicht 50 Zentimeter breit, wie es der Norm entspricht? Der 2023 neu gestaltete Zebrastreifen westlich des Marktplatzes hat bekanntlich für Diskussionen, vor allem aber auch für so manches humorvolle Gespräch gesorgt. Und das ging so weit über Krumbach hinaus, dass schließlich auch Fernseh- und Radiojournalisten nach Krumbach kamen und Bürgermeister Fischer mehrfach zum Zebrastreifen interviewten. Für Krumbach sei das eine gute PR gewesen, sagt Fischer rückblickend. Zudem habe die Stadt für diese PR ja keine "Eigenmittel" einsetzen müssen. Inzwischen ist der Zebrastreifen weitgehend erneuert worden. Aber so mancher fragt sich auch, wann denn die noch fehlenden weißen Streifen aufgetragen werden.

