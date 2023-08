Krumbad/Maria Vesperbild

Ausflugstipp: Mit dem Rad nach Krumbad und Vesperbild

Plus Das älteste Heilbad Schwabens und die Wallfahrtskirche liegen auf einer rund 40 Kilometer langen Tour. Start der Sommerserie "Mit dem Rad durch die Heimat".

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Das älteste Heilbad Schwabens und die bekannte Wallfahrtskiche Maria Vesperbild: Sie sind gewissermaßen die Eckpfeiler unserer etwa 40 Kilometer langen Radrunde, die wir an dieser Stelle vorschlagen. In einer reizvollen Hügellandschaft hat die Runde landschaftliche Genüsse, aber auch geschichtliche Höhepunkte gleichermaßen zu bieten.

Das Krumbad gilt als das älteste Heilbad Schwabens. Foto: Peter Bauer

Wir beginnen die Tour am Parkplatz des Krumbads. Auf dem Radweg nördlich der B 300 radeln wir nach Osten, bis eine Brücke in Sicht kommt. Hier nach rechts und über die Brücke. Dann links auf einen Waldweg und weiter hinab rollend nach Edenhausen. Eine Gabelung wird errecht. Jetzt rechts in südliche Richtung ins Haseltal. Nach etwa 500 Metern biegen wir nach links ab, dann sofort wieder rechts. Nun schlängelt sich der Weg über den Hang hinweg und durch den Wald nach Premach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

