Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Bademeister schlagen Alarm: Oft sind Kinder ohne Eltern im Schwimmbecken

Sie sorgen für Sicherheit im Krumbacher Freibad: (von links) Markus Sauer, Manuel Klimkeit, Christian Rücker und Daniel Brandner. Im Burgauer Freibad gibt es ähnliche Probleme wie in Krumbach.

Plus Hochsaison in den Freibädern im Kreis Günzburg und immer wieder planschen Kinder, während Mama oder Papa aufs Handy schauen. Das Aufsichtspersonal appelliert an Eltern.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Bei den hochsommerlichen Temperaturen ist Abkühlung ratsam – für Körper und Geist. Nicht verwunderlich also, dass derzeit die Freibäder im Landkreis Günzburg gut besucht sind. Doch eine Erfrischung reicht bei ein paar wenigen Badegästen wohl nicht aus. Die Stimmung ist angespannt und aufgeheizt. Und das erzeugt sichtlich Frust beim Aufsichtspersonal. "Die allermeisten Badegäste machen überhaupt keine Probleme, sie verhalten sich vorbildlich. Aber ein paar wenige sorgen für den größten Ärger", sagt etwa Schwimmmeister Markus Sauer vom Krumbacher Freibad. Wen er im Speziellen meint: Eltern, die ihre Kinder rutschen und schwimmen lassen, während sie fernab sitzen und sich anderweitig beschäftigen – zum Beispiel am Smartphone.

Im Burgauer Freibad gibt es ähnliche Probleme wie in Krumbach: Einige Eltern kümmern sich nicht um ihre Kinder. Foto: Bernhard Weizenegger (Archiv)

Im Burgauer Freibad zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, wie Badleiter Sebastian Wagner auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. "Manche Eltern verlassen sich darauf, dass der Bademeister nach ihrem Kind guckt. Das hat die vergangenen Jahre extrem zugenommen." Wenn aber das Badpersonal die Eltern auf ihre Aufsichtspflicht anspricht, würden einige sogar erbost reagieren und keine Einsicht zeigen, sagt Wagner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen