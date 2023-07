Die Zimmerer-Innung Günzburg-Krumbach hat eine neue Führung

Bei der Innungsversammlung der Zimmerer-Innung Günzburg-Krumbach in Ziemetshausen wurde Thomas Barner zum neuen Obermeister gewählt.

Die Mitglieder der Zimmerer-Innung Günzburg-Krumbach konnten bei der Innungsversammlung in Ziemetshausen bei den Holzwerken Aumann ein ereignisreiches Programm erleben. Obermeister Anton Dirr konnte als Gast auch den Hauptgeschäftsführer Alexander Kirst vom Landesinnungsverband der Zimmerer begrüßen, der aus München angereist war. Nach dessen Impulsvortrag „Ist die Mitgliedschaft in der Innung noch zeitgemäß“ sahen sich die Teilnehmer bestätigt mit der Mitgliedschaft und dem damit anfallenden Beitrag eine richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Die 1200 Mitglieder des Landesinnungsverbandes haben nicht nur die Möglichkeit die Qualität der Ausbildung mitzugestalten und für ein gleichbleibend hohes Niveau zu sorgen, sondern sie gestalten zukunftsweisende Entscheidungen in Normenausschüssen und Forschungen aktiv mit. Kirst bestätigte auch die besonderen Herausforderungen, die das Zimmererhandwerk in Sachen Materialentwicklung und -vielfalt aber auch in der Verordnungswut zu bewältigen hat. Hierbei sind der Erfahrungsaustausch und die Weiterbildungsmöglichkeiten, die eine Innung bietet, von großem Vorteil.

Über die Verbandszeitschrift „Holzbau Report“ werden die Mitglieder zudem regelmäßig über aktuelle Belange informiert.

Eine besondere Freude war es dem Hauptgeschäftsführer Kirst und Obermeister Dirr einige besondere Ehrungen im Rahmen der Versammlung durchführen zu können. Josef Gay, Jettingen-Scheppach und Karl Oberlander, Aislingen wurden Ehrenuhrkunden der Handwerkskammer Augsburg überreicht. Karl Oberlander durfte sich außerdem über den Goldenen Meisterbrief für 30 Jahre freuen.

Obermeister und jetzt Ehrenobermeister Anton Dirr (links) gibt Karl Oberlander Aislingen, die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Augsburg sowie den Goldenen Meisterbrief für 30 Jahre Foto: Susanne Sienel

Um Kunden sichtbar zu machen, dass ihr ausgewählter Meisterbetrieb sich regelmäßig weiterbildet, wurde vor einigen Jahren die „Meisterhaft Zertifizierung“ eingeführt an denen sich Innungsbetriebe beteiligen können. Als Leitfaden für die Zertifizierung muss erfüllt sein: Überdurchschnittliche Leistungen in Fortbildung, Qualitätssicherung und Unternehmensführung, orientiert am Stand der Technik und den Markterfordernissen im Sinne einer nachhaltigen und ganzheitlichen Qualifikation des Unternehmens. Folgenden Firmen konnte dieses Zertifikat übergeben werden: Kühner, Leipheim; Karl Oberlander, Aislingen; Schirßner, Bibertal; Barner, Günzburg; Eberhard, Rettenbach; Gay, Jettingen-Scheppach; Dirr, Bibertal; Aumann, Ziemetshausen und Kalchschmid, Ziemetshausen.

Obermeister Anton Dirr wird zum Ehrenobermeister ernannt. Unser Bild zeigt (von links): Kreishandwerksmeister Michael Stoll, Ulrike Ufken Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Thomas Barner, Günzburg (ehemals stv. Obermeister, jetzt Obermeister der Zimmerer-Innung Günzburg/Krumbach), Anton Dirr, Silheim (ehemals Obermeister, jetzt Ehrenobermeister der Zimmerer-Innung Günzburg Krumbach), Theo Aumann, Ziemetshausen (neuer stv. Obermeister der Zimmerer-Innung Günbzurg-Krumbach), Hauptgeschäftsführer Alexander Kirst, Landesinnungsverband der Zimmerer, München. Foto: Susanne Sienel

Weitere Themenpunkte waren die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und die Haushaltsplanung 2024. Dies wurde professionell von Ulrike Ufken, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, durchgeführt. Sie bestätigte den soliden Haushalt 2022 und die Haushaltsplanung 2024 für die 25 Mitgliedsbetriebe und sieben Fördermitglieder. Ihr Dank galt hier besonders Obermeister Anton Dirr, dem eine gute Haushaltsführung attestiert wurde. Nach einem kurzen Überblick von Anton Dirr über die von ihm besuchten Veranstaltungen im Jahr 22/23 standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Das ist der neue Vorstand der Zimmerer-Innung Günzburg-Krumbach

Der Wahlausschuss mit Kreishandwerksmeister Michael Stoll, Hauptgeschäftsführer Alexander Kirst und Ulrike Ufken führte die zehn Stimmberechtigen Anwesenden zügig durch die Wahl. Zum neuen Obermeister wurde Thomas Barner gewählt, das Amt des Stellvertreters übernimmt Theo Aumann. Beide wurden einstimmig gewählt. Die neuen Beisitzer Martin Dirr, Michael Eckert und Bernhard Kühner sichertenn ihre Unterstützung zu. Im Berufsausbildungsausschuss wurde Bernhard Kühner im Amt bestätigt, Karl Oberlander behält die Stellvertretung. Den Rechnungsprüfungsausschuss bilden Karl Oberlander und Josef Gay mit ihren Stellvertretern Anton Rausch und Kilian Eberhard.

Als 1. Amtshandlung durfte der neue Obermeister seinen Vorgänger Anton Dirr aus Silheim zum Ehrenobermeister ernennen.

Die zehnjährige Amtszeit von Anton Dirr wurde von einer guten Wirtschaftslage geprägt, was das Zeitmanagement und die zusätzliche Erfüllung eines Ehrenamtes nicht immer leicht mache. Der neue Obermeister und seine Kollegen danken ihm von Herzen für sein Engagement und seinen Einsatz zum Wohl der Zimmerer-Innung. Kreishandwerkerschaft Geschäftsführerin Ufken blickt gerne zurück auf zahlreiche Zusammenkünfte mit dem neuen Ehrenobermeister, die immer von großem Sachverstand und Einsatzbereitschaft für das Zimmererhandwerk geprägt gewesen seien.

Zum Ausklang der Versammlung lud die Firma Wölpert zum gemütlichen Beisammensein in der Klostergaststätte in Ursberg ein. Diesem folgten die Mitglieder gerne und so wurde der Abend beim Erfahrungsaustausch gesellig beendet. (AZ)