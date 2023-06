Typisierungsaktion in Gaismarkt: Nicht nur Nico kann geholfen werden

Nächste Woche findet auf dem Gaismarkter Waldfest eine Registrierungsaktion der DKMS für den dreijährigen Nico aus Waltenhausen statt. So läuft sie ab.

Nicht nur Musik, Tanz, Party, Frühschoppen und ausgelassene Stimmung soll es am nächsten Wochenende auf dem 60. Gaismarkter Waldfest geben. Wie die Organisatoren mitteilen, findet dieses nicht, wie ursprünglich vorgesehen, von 30. bis 2., sondern aufgrund der Wetterbedingungen von 7. bis 9. Juli statt. Dieses Jahr ist eine besondere Aktion geplant. Die Veranstaltung geht von Freitag bis Sonntag, am letzten Tag wird es eine große Typisierungsaktion für den kleinen Nico aus Waltenhausen geben. Der dreijährige Bub leidet an einer schwerwiegenden Erkrankung des blutbildenden Systems. Um wieder gesund zu werden, benötigt er eine Stammzellspende.

Gemeinsam mit der DKMS, früher bekannt als Deutsche Knochenmarkspenderdatei, haben Familie und Freunde innerhalb weniger Tage eine Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Diese war und ist sehr erfolgreich, mehr als 200 Menschen haben sich bisher über die Kampagne für Nico registrieren lassen.

Nico aus Waltenhausen hat kein gesundes Knochenmark

Auch Mutter Sarah Glogger sei baff gewesen, als sie das gesehen hat, erzählt sie im Gespräch: "Toll, wie viele das über WhatsApp und Facebook geteilt haben." Ihrem Sohn gehe es derzeit ganz gut. So gut und normal, wie es einem kranken Kind eben gehen kann. Er leidet an einer Krankheit, bei der die roten Blutkörperchen nicht richtig im Knochenmark ausreifen und somit nicht genug Sauerstoff transportieren können. Immer wieder muss der Dreijährige in die Klinik. Sein Immunsystem ist schwach, sodass jeder Kontakt eine Gefahr für ihn werden kann.

Nico, 3, aus Waltenhausen hat eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Er benötigt eine Stammzellspende, um endlich wieder mit seinen Freunden spielen zu können. Derzeit hat er kein funktionierendes Immunsystem. Foto: Glogger, Privat

Nicos Familie will die Aktion in Gaismarkt nicht nur für ihn, sondern für die Allgemeinheit ausrichten, wie Glogger sagt. Denn so viele Menschen bräuchten Hilfe und sind auf der Suche nach einem Spender oder einer Spenderin. Deswegen gibt es am Sonntag, 9. Juli, von 10.30 bis 21 Uhr die Möglichkeit, sich am Stand der DKMS auf dem Waldfest typisieren zu lassen. Auch eine große Bikergruppe aus der Region hat dazu aufgerufen, zusammen nach Gaismarkt für die Typisierung zu fahren. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren ist, kann sich als potenzieller Lebensretter oder -retterin anmelden.

So läuft die Registrierung bei der DKMS ab

Die Registrierung geht laut DKMS einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spenderinnen und Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Personen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patientinnen und Patienten zur Verfügung.

Mit nur zwei Stäbchen werden bei der Typisierung jeweils Abstriche von der linken und rechten Wangenschleimhaut gemacht. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Die Online-Registrierungsaktion für den Dreijährigen läuft weiter. Über www.dkms.de/nico kann man sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Die DKMS weist darauf hin, dass auch Geldspenden helfen können – für die Neuaufnahme jeder Spenderin und jedes Spenders entstehen Kosten in Höhe von 40 Euro. Für Nicos Registrierungsaktion kann Geld auf dieses Konto überwiesen werden: IBAN: DE57 7004 0060 8987 0005 17, Verwendungszweck: NIH 001, Nico. (mit AZ)